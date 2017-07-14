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Агентство новостей Доступ 1 14 июля 2017 года, 16:24

ВНИМАНИЕ. Град, грозы и ветер. Погода опять испортит выходные южноуральцам


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области на ближайшие выходные обещают пасмурную погоду с грозами, градом и дождем – МЧС напоминает, как не пострадать от стихии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня вечером и в ночь на субботу, 15 июля, на Южном Урале прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, туманы. Днем синоптики обещают дожди в большинстве районов региона, грозы, местами с градом. Ночная температура составит 9-14 градусов выше нуля, в горах и низинах – 4-9. Днем же воздух прогреется до 21-26 градусов тепла. Ветер ожидается ночью западный, северо-западный 3-8 м/с, днем – порывистый северный.

В воскресенье, 16 июля синоптики обещают ночью переменную облачность, преимущественно без осадков. Днем ожидаются местами небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура ночью 9-14, днем – максимум 26.  

 

Как защититься от сильного ветра

При усилении ветра и крупном граде рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередачи, вал деревьев. Гражданам в этот период также настоятельно рекомендуется заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре и грозах стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут существенно осложнить пожарную обстановку и работу пожарных.

При перепадах напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Кроме того, в связи с прогнозируемыми погодными явлениями существует вероятность увеличения количества ДТП. Автовладельцам в этот период рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте. Также не рекомендуется парковать автомобили под деревьями.

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Теги: прогноз погоды, погода в челябинске, ухудшение погодных условий, новости челябинска
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