Отмена занятий в школах Коркино 8 февраля – кто не учится во 2 смену

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Коркинском районе (Челябинская область) отменены занятия для ряда школьников во вторую смену – в муниципалитете усилился северный ветер, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

« По данным местной пожарно-спасательной части, температура воздуха в полдень составляет минус 26 градусов, дует северный ветер 2 м/с. В этой связи Управлением образования принято решение об отмене занятий в школах Коркинского муниципального района 8 февраля во вторую смену для учащихся 1-7 классов», – говорится в сообщении.

Добавим, в Кыштыме отменили уроки во вторую смену для школьников 1-5 классов, в Челябинске в среду весь день отдыхают учащиеся с 1 по 7 класс.