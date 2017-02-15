Отец-одиночка вернул Сбербанку крупную сумму, случайно зачисленную на его счет

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Кусы (Челябинская область) Александр Галкин вернул Сбербанку крупную сумму, ошибочно зачисленную на его счет, – руководство финансового учреждения сделало отцу-одиночке подарок за честность, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на местную газету «Жизнь района».

«Когда на мой мобильный пришло сообщение из банка о зачислении средств, я подумал, что это судебные приставы постарались, взыскали с бывшей супруги алименты на сыновей, которые та не платит уже много лет», – рассказал Александр Борисович.

Галкин пошел в Сбербанк, чтобы выяснить, откуда пришли деньги. Сотрудники ничего объяснить не смогли, так как по распечатке не было видно, кто перечислил средства. Позже ему позвонили из Тюменского отделения Сбербанка и сообщили, что средства на его счет зачислили по ошибке. На тот момент отец уже потратил их на своих детей.

Отметим, что Александр Галкин – отец-одиночка, который воспитывает двоих сыновей 13 и 14 лет. Один из мальчиков – инвалид и нуждается в постоянном уходе.

Несколько месяцев Александр Борисович по частям отдавал деньги банку. К Новому году вся сумма была возвращена. В благодарность за честность и порядочность Сбербанк премировал клиента и вручил памятные подарки.

Фото газеты «Жизнь района»