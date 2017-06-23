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Агентство новостей Доступ 1 23 июня 2017 года, 12:06

Осуждена начальница отделения почты, присвоившая четверть миллиона, под Челябинском


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Начальник почтового отделения в поселке Мирный (Сосновский район, Челябинская область) отделалась условным сроком за присвоение 250 тыс. рублей с использованием служебного положения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Установлено, что в апреле 2017 года 44-летняя начальник отделения почтовой связи «Мирный» Челябинского почтамта УФПС – филиала ФГУП «Почта России», используя свое служебное положение, совершила хищение денежных средств в размере 250 тыс. рублей. Для сокрытия своих преступных действий женщина внесла заведомо ложные сведения в ежедневный сводно-денежный отчет, указав о наличии данных денежных средств в почтовом отделении. После содеянного виновная была уволена с предприятия.

Женщина вину по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) признала в полном объеме, дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства. Судом ей назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.

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Теги: почта россии, присвоение, новости сосновского района
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