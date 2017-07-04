Осужден пенсионер, устроивший взрыв газа в жилом доме в Южноуральске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Пенсионер из Южноуральска (Челябинская область) получил условный срок за смертельный взрыв газа в многоквартирном доме – из-за неосторожности 65-летний мужчина потерял супругу и причинил соседям ущерб на 2 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 4 июля, Южноуральский городской суд огласил приговор пожилому мужчине, признанному виновным в громком ЧП. В ноябре 2016 года пенсионер занес домой с улицы 10-литровый самодельный баллон с пропаном. Из-за разницы температур верхняя соединительная часть корпуса сломалась, произошла утечка газа. Когда хозяева зажгли плиту, прогремел взрыв и начался пожар. С серьезными ожогами в больницу угодили пенсионер и его супруга. Женщина скончалась в реанимации, а мужчина выжил, но долго лечил обожженные руки.

«Ущерб причинен девяти жильцам многоквартирного дома и оценивается в сумму более 2 млн рублей. Исковые требования заявлены не были, но это не мешает потерпевшим обратиться за возмещением вреда позднее. Свою вину мужчина признал. Дело рассматривали в особом порядке», – рассказал пресс-секретарь суда Андрей Агаджанов.

Пенсионера признали виновным по части 2 статьи 219 УК РФ (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть человека) и части 1 статьи 168 УК РФ (повреждение чужого имущества). Ему назначено наказание в виде двух лет и одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Известно, что в настоящее время в доме, где прогремел взрыв, закончен ремонт. Люди продолжают там жить.

Ольга Плеханова