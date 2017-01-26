ВНИМАНИЕ. Особый экорежим сохранится в Челябинске и Коркино до вечера 27 января

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Неблагоприятные метеоусловия сохранятся в Челябинске и Коркино до вечера 27 января – кроме того, НМУ первой степени опасности объявлены еще в двух городах региона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии региона.

Так, в Челябинске и Коркино, а также Карабаше и Троицке до семи вечера 27 января сохраняются НМУ первой степени опасности, препятствующие рассеиванию вредных примесей в воздухе (ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия). Напомним, что особый экорежим в областном центре и Коркино объявили еще днем 25 января.



Инверсия – повышение температуры воздуха с высотой в некотором слое атмосферы вместо обычного понижения (эффект прижимания облака ядовитых веществ к поверхности земли).

Промышленным предприятиям города предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух, всем субъектам хозяйственной деятельности – минимизировать проведение работ, вызывающих дополнительное загрязнение атмосферы.