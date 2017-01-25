ВНИМАНИЕ. В Челябинске опять НМУ: с утра 25 января в экоприемную поступило более 150 жалоб на смрад

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области вновь объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности – в областную экологическую приемную поступило уже более 150 жалоб на неприятный запах и дымку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, по данным Челябинского Гидрометцентра, НМУ первой степени опасности будет держаться в областном центре и Коркино с часу дня, 25 января и до семи вечера, 26 января. Слабый ветер и ночная инверсия способствуют накоплению в приземном слое атмосферы промышленных выбросов и автомобильных выхлопов.

Между тем, в областную экологическую приемную звонки с жалобами поступают с раннего утра. «В основном, звонят жители Металлургического, Калининского, Центрального района города. Они жалуются на сильный химический запах от металлургических предприятий, котельных, ТЭЦ и городской свалки», – рассказывает директор экологического фонда «Моя планета» Виталий Безруков. По его подсчетам, в приемную дозвонились более 150 жителей областного центра.

Напомним, почти всю прошлую неделю в городе простоял густой смог. Объявлялась вторая степень опасности. Всего за несколько дней в единую дежурно-диспетчерскую службу Челябинска поступило более 14 тыс. звонков.

А тем временем, в прошлый понедельник глава Челябинска Евгений Тефтелев рассказал, каким образом областной центр может стать экостолицей России к 2050 году.