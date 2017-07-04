ВНИМАНИЕ. Опрессовка в Челябинске: 4 июля стартовал пятый этап

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Во вторник, 4 июля, в Челябинске стартует очередной, пятый, этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону – на две недели без горячей воды останутся 495 жилых домов, 39 детских сада, 18 учебных и 13 лечебных учреждений, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как отмечают в управлении ЖКХ администрации Челябинска, максимальный срок отключения – две недели. Однако не исключено, что, как и в прошлом году, во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

Опрессовка-2017, V этап:

Калининский район

Курчатовский район

Центральный район

Следующий, шестой, этап опрессовки начнется 18 июля и продлится до 1 августа. Горячая вода будет отключена в 900 жилых домах, 49 детских садах, 39 учебных и 39 лечебных учреждениях. Под шестой этап опрессовки попадут Калининский, Ленинский, Тракторозаводский, Центральный и Советский районы города.