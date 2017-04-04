Свалка продолжит отравлять район Полетаево до 1 июля из-за бездействия властей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Минэкологии Челябинской области требует от администрации Полетаевского сельского поселения (Сосновский район) ликвидировать опасную свалку – если до 1 июля не начнется рекультивация, местным властям придется ответить за это в суде, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как рассказал начальник Управления государственной экологической экспертизы регионального государственного экологического надзора Минэкологии Сергей Лавров, нелегальная свалка в лесу около Полетаево появилась еще в 2011 году. Сейчас ее площадь составляет 2,5 га – сюда свозится мусор не только из Полетаево, но и из окрестных населенных пунктов.

На момент появления свалки оформили акт выбора земельного участка под размещение твердых бытовых отходов, который обязывал разработать проект и получить все разрешительные документы, однако требование выполнено не было. Фактически земли сельхозназначения разровняли и стали сваливать мусор без соблюдения санитарно-экологических норм.

Добавим, что данная свалка содержит отходы первого класса опасности – например, люминесцентные лампы с ртутью. Летом мусор регулярно горит, отравляя в воздух, а отсутствие изоляции приводит к попаданию вредных веществ в грунтовые воды. Уплотнения отходов также не ведется.

Минэкологии зафиксировало факт эксплуатации данной свалки администрацией Полетаевского сельского поселения и выдало представление о закрытии площадки и ее рекультивации. На сегодняшний день представление не выполнено – власти попросили перенести срок с 1 апреля на 1 июля 2017 года из-за тяжелых погодных условий. Если требование не будет выполнено и в этот срок, министерство обратится в суд.

Рейд Минэкологии выявил еще одну свалку – на территории самого сельского поселения, на заброшенном глиняном карьере. Здесь скапливается строительный мусор от снесенного ветхого жилья. Поэтому министерство готовит предписание и по данному факту.

Как отметил Сергей Лавров, на территории Сосновского района очень много несанкционированных свалок. Решение вопроса – создание цивилизованных полигонов.

Отметим, что власти Полетаевского сельского поселения могут пользоваться услугами одного из двух полигонов ТБО, расположенных на территории Сосновского района. Этого не происходит, потому что сбрасывать отходы в лесу можно бесплатно, а размещение их на территории полигона стоит денег.