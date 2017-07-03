Олимпиадное движение ЮУрГУ как «естественный отбор» элиты

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

«Без олимпиад не может быть хорошего образования». Высказывание известного советского математика Павла Александрова, который, кстати, был одним из первых, кто начал развивать олимпиадное движение в послевоенные годы, актуально по сей день. Более того, именно эта элитная составляющая российского образования в наши дни набирает новый виток развития: президент РФ Владимир Путин в своих выступлениях неоднократно делал акцент на развитии системы отбора, подготовки и привлечения к научной деятельности и научно-техническому творчеству талантливых школьников и студентов. Да и дополнительная мотивация сегодня особо не нужна: современные дети и молодые люди ориентированы на жизненный успех, залогом которого является качественное образование, а участвуя в многочисленных олимпиадах, они стартуют в мир своих профессий значительно раньше, а главное – ярче. Это доказывает опыт ведущих вузов России, в том числе, Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). Здесь ориентация на молодую науку, работа с будущими лидерами – это не просто задача, а кредо, «первое» правила, принципиальная позиция. Поэтому сегодня в материале Агентства новостей «Доступ» – об олимпиадном движении ЮУрГУ, его особенностях, итогах и развитии.

Официально самой первой считается олимпиада по математике, проведенная в 1934 году в Ленинграде. Именно она положила начало олимпиадному движению на территории бывшего Советского Союза. Более чем за 80 лет движение претерпело ряд изменений, но основная цель остается прежней – выявление одаренных обучающихся и развитие их творческих способностей. И это очевидно и логично, говорит ректор ЮУрГУ, доктор технических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ, председатель Совета ректоров УрФО Александр Шестаков. Ведь сегодня олимпиада – это многогранное и позитивное явление. Плюсов, даже в случае поражения, всегда больше. Во-первых, это выход за границы обязательной программы по дисциплине: акцент в этом случае больше направлен на понимание, творческий подход, а не заучивание. Во-вторых, олимпиада всегда имеет соревновательный момент, поэтому развивает умение воспринимать борьбу конструктивно и правильно. В-третьих, участие в школьных олимпиадах дает льготы при поступлении в вуз, о чем ректор настоятельно напомнил абитуриентам и их родителям на большой встрече в главном корпусе вуза, которая состоялась в минувшее воскресенье, 2 июля.

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ЮУрГУ уже на протяжении многих лет уделяет самое большое внимание олимпиадному движению, причем как школьному, так и студенческому. Благодаря участию университета в Программе повышения конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров – «5-100» (в рамках мероприятий привлечения талантливых абитуриентов и развития системы поддержки талантливых студентов, подготовки и участия их в высокорейтинговых олимпиадах, конкурсах) было выделено дополнительное финансирование. Это позволило мотивировать студентов, расширить спектр их участия в олимпиадах, усилить подготовительную работу.

«Мы олимпиады поддерживаем во всех ипостасях, потому что те ребята, которые участвуют в олимпиадах, проявляют большую заинтересованность, можно даже сказать, любовь к тем предметам и той профессии, которыми они занимаются. Поэтому это так называемый "золотой фонд" нашего университета. Мы стараемся участвовать во всех студенческих олимпиадах, которые проходят в нашей стране. Начиная с регионального и окружного этапов и заканчивая всероссийскими и зарубежными интеллектуальными состязаниями. ЮУрГУ всегда находит средства, чтобы отправить ребят на олимпиады в города России, за рубеж. Мы также всегда поддерживаем преподавателей, которые готовят студентов к олимпиадам. У нас есть "стабильные" победы в олимпиадах по механике, по безопасности жизнедеятельности, по энергетике, строительству, по экономике, менеджменту, юридическим наукам; стандартно – по математике, физике и химии. То есть фактически по всем направлениям, которые у нас есть в университете. Последний понедельник каждого месяца собирается ученый совет университета, который начинается с вручения наград олимпиадникам. На это уходит не менее получаса – так много у нас победителей. Причем местный уровень мы не берем – награждаются призеры окружных и выше состязаний», – рассказывает Александр Шестаков.

Одним из внутренних этапов выявления и отбора одаренных студентов стала предметная олимпиада для студентов первого и второго курсов «Прометей». Соревнования проводятся по 17 различным предметам в течение всего учебного года, в несколько этапов. Первый (отборочный) этап по части предметов проводится дистанционно, на портале «Электронный ЮУрГУ 2.0», поддерживаемом Институтом открытого и дистанционного образования ЮУрГУ. По итогам этих состязаний студенты, продемонстрировавшие лучшие результаты, автоматически включаются в состав команд, защищающих честь университета на крупнейших региональных, российских и мировых олимпиадах и научных форумах.

В направлении школьных олимпиад ЮУрГУ выступил организатором крупнейшей в России Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда».

«К нам четыре года назад обратился Союз машиностроителей Российской Федерации, для того чтобы мы организовали в масштабах России эту олимпиаду. Сегодня это самая крупная олимпиада в стране, в этом году в ней приняли участие свыше 250 тыс. школьников из 75 регионов. То есть очень немногие регионы в ней пока не заявлены. Являясь организатором олимпиады, мы ориентируем ее, опять же по требованию Союза машиностроителей, на инженерное дело. Эта проектная олимпиада: школьники не просто решают задачи по математике и физике, они по различным техническим направлениям делают такие проекты, которые в будущем дорабатываются и используются в реальных технических устройствах. Естественно, речь идет о талантливых ребятах, которые непременно сделают хорошую карьеру и внесут свою лепту в науку», – комментирует ректор ЮУрГУ.

Кроме олимпиад, проходящих в традиционной форме, студенты ЮУрГУ принимают участие в интернет-олимпиадах по информатике, теоретической механике, сопротивлению материалов, математике и физике. Весной прошлого года «троица» из Челябинска прошла в суперфинал международной олимпиады по математике. Она проводилась в форме компьютерного теста в режиме online, состязались около 6 тыс. участников из 187 вузов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Александр Шестаков уверен: впереди только развитие. «Что бы мы ни делали, у нас всегда есть ресурс для совершенствования. А путь понятен – поиск, поддержка и обеспечение пути талантливым ребятам к становлению и служению на благо общества, страны, человека», – заключил ректор.