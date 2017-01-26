Как будет выглядеть Коркинский разрез к 2040 году

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Русская медная компания рассказала, как будет выглядеть Коркинский разрез через 23 года, – именно столько времени понадобится на комплексную рекультивацию самого большого угольного карьера Европы, который сегодняявляется одним из главных факторов отравления атмосферы бензапиреном, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Общественной палаты РФ.

Первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Валерий Серов отметил, что Коркинский угольный разрез в своем нынешнем состоянии «представляет собой объект накопленного экологического вреда и источник повышенного негативного воздействия на окружающую среду».

«Решение проблемы столь крупного объекта накопленного экологического ущерба, как Коркинский разрез, имеет не только региональное, но и федеральное значение», – подчеркнул председатель.

Как ранее сообщалось, проблему готова решить Русская медная компания. Речь идет об использовании специального материала, приготовленного на основе измельченных хвостов (пустой горной породы) Томинского ГОКа.

Такой закладочный материал может быть изготовлен в необходимом большом количестве и, по мнению ученых, эффективно «запечатать» полости подземных выработок, обеспечив прекращение попадания кислорода, «питающего» эндогенные пожары, а также исключить развитие оползневых процессов и обрушение бортов.

«Материал для рекультивации представляет собой практически нефильтрующий и плохо размываемый материал – суглинок. Для сгущения хвостов обогащения будут применены лучшие технологии и оборудование мировых лидеров из России, США, Канады и Финляндии», – говорит директор управления экологии, охраны труда и промышленной безопасности ЗАО «Русская медная компания» Наталия Гончар.

Планируется, что в ходе рекультивации разрез будет заполнен закладочным материалом в объеме 500 млн кубических метров до уровня 140 метров от поверхности. Выше этого уровня разрез будет заполнен водой. На исполнение этих работ, по данным разработчиков технологии, уйдет 23 года, и к 2040 году на месте чадящего котлована должен образоваться большой пруд.

В ближайшее время Комиссия ОП РФ по экологии и охране окружающей подготовит соответствующие рекомендации, которые будут направлены в профильные министерства, ведомства и организации.