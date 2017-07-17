Около 50 призывников в Челябинске не явились на пункт отправки в войска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Около 50 призывников в Челябинске не явились на пункт отправки в войска – руководители районов совместно с представителями военкоматов проведут детальную проверку по каждому пока еще несостоявшемуся солдату, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Речь идет о призывной кампании в двух районах города – Калининском и Курчатовском. Там, напомним, призвали к службе в войсках РФ больше плана, а вот отправили на службу значительно меньше.

«Где-то они загуляли. По каждому призывнику открываем личное дело и выясняем причины. Они либо пытаются опротестовать решение призывной, либо продолжают подготовку: сдают анализы, ставят прививки. 15 человек у нас заболели в вечер отправки», – комментирует ситуацию глава Калининского района Сергей Колесник.

Первый замглавы города Наталья Котова поручила усилить работу в этом в вопросе, в том числе, поручила начальнику Управления здравоохранения Наталье Горловой проверить ситуацию по массовой выдаче больничных молодым людям, которые накануне прошли медосмотр, получили вакцину и были признаны годными к службе в армии.

«За призывную кампанию по полномочиям отвечают администрации районов, они выполнили в этой части свои обязанности – призвали срочников. Те, в свою очередь, начали искать причины, чтобы не явиться на призывной пункт. За отправление отвечают военкоматы, но администрации районов не самоустранились от этого, они сейчас принимают самое активное участие в поисках этих призывников. С каждым из них будет проведена индивидуальная работа», – подчеркнула Котова.

Добавим, что областной призывной пункт уже закрыт. Ребят, которые не попали в нынешнюю «волну», отправятся в армию в рамках следующей призывной кампании.

Напомним, в этом году срочную службу из Челябинской области пройдут более 3,5 тыс. молодых людей. Основная масса отправится в сухопутные войска, остальные – в Военно-морской флот, Воздушно-десантные войска, Ракетные войска стратегического назначения, нацгвардию и МВД.