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Агентство новостей Доступ 1 10 июля 2017 года, 16:32

В Челябинске возникли проблемы с отправкой призывников в армию


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске возникли проблемы с отправкой призывников в армию – глава города Евгений Тефтелев поручил руководителям районов решить проблему с доставкой ребят, вплоть до того, чтобы чиновники сами нанимали транспорт, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам главы Курчатовского района Сергея Антипова, на сегодняшний день из запланированных 165 призывников в войска отправлены только 152. В Калининском районе ситуация еще печальнее – при плане 160 человек призваны были 220 юношей, но до сих пор уехали служить только 130 из них.

«Закажи автобус сам и отправь ребят», – негодовал градоначальник во время аппаратного совещания.

Позже он объяснил журналистам, что произошла, скорее всего, неразбериха со стастистикой. «Есть два показателя: людей отобрали и людей отправили. В пяти районах цифры контрольные есть. В двух – Калининском и Курчатовском – цифры не совпадают: количество призванных превышает количество отправленных. Я прошу глав районов разобраться с этим вопросом», – подчеркнул градоначальник.

Напомним, в этом году срочную службу из Челябинской области пройдут более 3,5 тыс. молодых людей. Основная масса отправятся в сухопутные войска, остальные – в Военно-морской флот, Воздушно-десантные войска, Ракетные войска стратегического назначения, нацгвардию и МВД.

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Теги: армия, призыв, новости челябинска, евгений тефтелев, призывная кампания
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