Около 100 лучших работников ЧМК удостоены государственных наград

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Ко Дню металлурга около 100 лучших работников Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу Мечел) удостоены высоких наград, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Звание «Почетный металлург» присвоено пятерым работникам ЧМК: контрольному мастеру управления технического контроля Надежде Бухваловой, машинисту крана кислородно-конвертерного цеха Галине Казановой, слесарю-ремонтнику прокатного цеха № 4 Виталию Меркушину, начальнику отдела рационализации, изобретательства и научно-технической информации Павлу Павлюку и горновому доменного цеха Алексею Притчину.

Звание «Почетный металлург» присваивается людям, которые проработали в металлургии свыше десяти лет и внесли большой личный вклад в развитие промышленности, повышение эффективности производства, качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Кроме того, металлурги ЧМК награждены почетными грамотами и благодарственными письмами министерства промышленности и торговли Российской Федерации, губернатора и Законодательного Собрания Челябинской области, администрации Челябинска и городской Думы.

«Сейчас мы активно модернизируем оборудование, осваиваем новые виды продукции. Но какими бы передовыми ни были технологии, основа основ – это высокий профессионализм коллектива и ответственное отношение к своему делу каждого металлурга», – отметил управляющий директор ЧМК Анатолий Щетинин.