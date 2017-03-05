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Агентство новостей Доступ 1 5 марта 2017 года, 13:17

Около 100 игровых автоматов изъято за 2 дня в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудники полиции провели рейды по борьбе с нелегальной игорной деятельностью в Челябинске – было изъято около 100 системных блоков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.

Так, 3 марта полиция в рамках рейда проверила 33 адреса. На территории семи была организована незаконная игорная деятельность. Изъято 54 системных блока, все оборудование направлено на исследование.

Аналогичный рейд состоялся 4 марта, когда сотрудники полиции проверили 29 адресов, из которых на четырех оказались нелегальными казино. Изъято 42 системных блока.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Напомним, что согласно ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» с 1 июля 2009 года деятельность игорных заведений на территории Челябинской области запрещена.

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Теги: казино, игорный бизнес, новости челябинска, полиция челябинска
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