На Южном Урале 1,2 млрд рублей на правят на благоустройство дворов и парков в 2017 году

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Южном Урале 1,2 млрд рублей направят на благоустройство дворов и парков в рамках областного проекта «Городская среда» – реализация программы стала главной темой для обсуждения на комитете по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству ЗСО, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Председатель комитета Владимир Ушаков напомнил, что вопрос благоустройства городов и поселков был озвучен президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию в декабре 2016 года. На федеральном уровне разработан приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». Его реализация рассчитана на 2017-2022 годы и предусматривает благоустройство дворовых территорий, парков и скверов.

Сегодня сформирована необходимая нормативно-правовая база, принята региональная программа по благоустройству населенных пунктов. Челябинской области из федерального бюджета на проект по благоустройству «Городская среда» было выделено 833 млн рублей (813,9 млн – на благоустройство дворов, 19,1 млн – на обустройство парков). Учитывая софинансирование из областного бюджета (350 млн и 8,3 млн соответственно), общий объем средств на 2017 год по проекту «Городская среда» составит почти 1,2 млрд рублей.

По словам первого замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виталия Передерия, в настоящее время проект находится на стадии формирования нормативных документов.

«В реализацию проекта включились все муниципальные образования. Из областного бюджета выделены субсидии 27 муниципальным образованиям и 16 городским округам. Во всех территориях утверждены муниципальные программы, сформированы перечни мероприятий по благоустройству на 2017 год. До 1 июля будут утверждены дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования, в разработке которых активно приняли участие более 3 тыс. южноуральцев. Начата работа по проведению конкурсных процедур по выбору подрядных организаций на выполнение работ по благоустройству», – отметил Передерий.

Добавим, что две трети субсидии (775,9 млн рублей) предусмотрено на благоустройство дворовых территорий, остальное (387,9 млн) пойдет на парки и скверы.

В Челябинске до конца года будет приведено в порядок более 160 дворов, благоустроено 13 парков и скверов. Среди них стадионы «Центральный» и «Калибр», сад Победы, парк «Северо-западный», сквер «Семейный», парк «Металлург» имени Тищенко.

По словам куратора проекта «Городская среда» Дмитрия Холода, сейчас ведется активная работа по сбору предложений от жителей по объектам, которые войдут в план работ на следующие периоды 2018-2022 годов.