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Агентство новостей Доступ 1 13 февраля 2017 года, 10:05

Огонь III зимних Всемирных военных игр зажжется на Магнитогорском меткомбинате


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Огонь III зимних Всемирных военных игр, которые пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года, зажжется во вторник, 14 февраля, на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК, Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Завтра, 14 февраля, огонь зажжется в Челябинской области, на крупнейшем в России Магнитогорском металлургическом комбинате. Участники мероприятия, среди которых почетные жители города, в том числе ветеран Великой Отечественной войны, полковник запаса Степан Федорович Колесниченко, получат огонь из доменной печи девятой домны и передадут его юнармейцам», – сообщили в пресс-центре Игр.

Отметим, что 11 и 12 февраля огонь зажгли в Калининградской области, на крупнейшем в мире Калининградском янтарном комбинате, на Сахалине – от Лопатинского маяка и в Мурманской области – от пламени очага в саамском чуме. Сегодня, 13 февраля, пламя спортивного огня III зимних Всемирных военных игр вспыхнет на самой высокой точке России – горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Президент Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Кабардино-Балкарии, спасатель международного класса Абдул-Халим Ольмезов и спортсмен ЦСКА, Заслуженный мастер спорта Аниуар Гедуев совершат восхождение на высоту около 4 тыс. метров, чтобы там от параболического зеркала зажечь огонь и передать его юнармейцам.

От лампад с огнем зажгутся факелы эстафеты спортивного огня, которая впервые организована в рамках проведения III зимних Всемирных военных игр. Церемония объединения огня пройдет во время праздничного концерта в Государственном Кремлевском дворце, посвященного Дню защитника Отечества.

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Теги: ммк, новости магнитогорска, новости спорта
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