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Агентство новостей Доступ 1 1 февраля 2017 года, 15:50

СКАНДАЛ. В Челябинске десятки малышей не попали в детские сады из-за сбоя в электронной очереди


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске десятки малышей не попали в детские сады из-за сбоя в электронной очереди – дело в том, что базу заявок переносили на новый сайт, а родители об этом не знали и пропустили уведомление, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ОНФ в Челябинской области.

В ситуации разбираются активисты региональной рабочей группы ОНФ. «В 2016 году министерство информационных технологий и связи Челябинской области провело госконтракт на оказание услуги по развитию функциональных возможностей автоматизированной информационной системы. Новый сайт был создан, однако база заявок, размещенная на ранее действующем сайте, не была перенесена на новый ресурс, вследствие чего статус очередников оказался замороженным», – рассказывает эксперт проекта ОНФ «За честные закупки» Дмитрий Денисов.

В итоге «фронтовики» нашли несколько десятков родителей, чьи дети не смогли пойти в детский сад. Они не забрали свои путевки, которые по правилам через 30 дней аннулируются. Семьи вновь встали в конец списка.

Между тем, по информации активистов, еще на прошлой неделе прежний портал электронной очереди в детские сады функционировал, никакой информации о переносе ресурса размещено не было. Более того, в поисковых системах индексируется только старый сайт.

«Мы пообщались с родителями, они возмущены ситуацией. Движение очереди ими до сегодняшнего дня отслеживалось по старому сайту, как выяснилось, информация на нем не обновлялась, и люди не знали, что им одобрена заявка в садик. Кроме того, родители отмечают, что старый сайт был прозрачен – они могли отслеживать перемещение в очереди как своего ребенка, так и других детей. На новом ресурсе информация предоставляется индивидуально. По мнению родителей, это сделано для того, чтобы у них не было лишних вопросов: почему одному дали место, а другому – нет», – пояснил представитель регионального отделения ОНФ в Челябинской области Валерий Шагиев.

Активисты штаба ОНФ намерены обратиться в региональное министерство образования с просьбой восстановления системы электронной очереди и поиска компромиссного решения.

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Теги: детский сад, очередь в детсад, электронная очередь, сайт, новости челябинска, онф, народный фронт
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