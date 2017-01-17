18+ Челябинец скончался от огнестрельных ранений после 7 часов операции

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полиция Челябинска разыскивает стрелка, убившего 34-летнего горожанина в одном из дворов на северо-западе, – потерпевший скончался после семи часов на операционном столе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 17 января, ночью в Областной клинической больнице № 3 скончался 34-летний челябинец, поступивший туда с множеством огнестрельных ранений груди и брюшной полости.

«Мужчина скончался от кровопотери и массивных повреждений внутренних органов. Врачи боролись за его жизнь семь часов», – рассказала пресс-секретарь ОКБ № 3 Юлия Мальцева.

В настоящее время стрелка, который предположительно является жителем Курганской области, разыскивают сотрудники полиции. По предварительным данным, смертельные ранения челябинец получил в результате конфликта в одном из дворов дома по улице Молодогвардейцев. В СК решают вопрос о возбуждении дела по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Ольга Плеханова