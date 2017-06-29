ВАЖНО. Обманутым дольщикам «Гринфлайта» предлагают ознакомиться с материалами уголовного дела

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Обманутым дольщикам «Гринфлайта» (застройщик ЖК «Академ Riverside», остановлено строительство около 20 домов) предлагают ознакомиться с материалами уголовного дела в отношении гендиректора строительной компании – все необходимые следственные действия выполнены в полном объеме, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Фигурант уголовного дела – Сергею Мануйлов (в настоящее время занимает должность заместителя гендиректора компании «Гринфлайт»). Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Участниками долевого строительства ООО «Гринфлайт» стали более 4,7 тыс. человек. В настоящее время допрошено и признано потерпевшими более 4 тыс.

«Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области расследуется уголовное дело в отношении генерального директора компании-застройщика жилого комплекса по факту использования им своих полномочий вопреки законным интересам строительной организации, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан – участников долевого строительства. В настоящее время по уголовному делу выполнены все необходимые следственные действия», – говорится в сообщении.

Теперь потерпевшие и их представители, пожелавшие в ходе предварительного следствия ознакомиться с материалами уголовного дела, могут обратиться по телефонам ГСУ МВД области – 8 (351) 733-12-32, 733-18-85, 733-18-84 – для определения даты и времени ознакомления.

Ранее нынешний гендиректор компании Олег Лакницкий сообщал, что на завершение строительства всего ЖК «Академ Riverside» необходимо около 4,8 млрд рублей. В марте 2017 СМП-Банк одобрил кредит на сумму 1,3 млрд рублей тресту «Магнитострой», который выступает генподрядчиком строительства ЖК. Компания планирует сдать шесть домов в июле (925 дольщиков) и семь – в декабре (1,3 тыс. дольщиков). Завершение строительства проблемного ЖК «Академ Riverside» ожидается до конца 2018 года.

Добавим, что несколько дней назад «Гринфлайт» сдал еще одну высотку в Академ Riverside.