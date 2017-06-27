«Гринфлайт» сдал еще одну высотку в Академ Riverside

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

ООО «Гринфлайт» (застройщик микрорайона Академ Riverside, Челябинск) объявил о сдаче очередной высотки – 19-этажное жилое здание официально введено в эксплуатацию приказом мэрии от 21 июня 2017 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» cо ссылкой на официальный документ.

В построенном доме под номером 110 числится 240 квартир – одно- и двухкомнатные, общая площадь которых превышает 10 тыс. квадратных метров. В доме есть горячая и холодная вода, отопление, противодымная защита и пожарная сигнализация.

«Заселение планируется с 3 июля 2017 года для дольщиков, заключивших договор долевого участия после 1 мая 2016 года. С остальными процесс заселения будет обсуждаться на собрании дольщиков, которое состоится 18 июля», – говорится в официальном сообщении компании.

Напомним, «Гринфлайт» планирует сдать шесть домов в июле (925 дольщиков) и семь – в декабре (1,3 тыс. дольщиков). Завершение строительства проблемного ЖК Академ Riverside ожидается до конца 2018 года.

Дольщики компании планировали записать видеообращение на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, однако в четырехчасовом эфире их сообщение так и не прозвучало.