Пт, 03.02.2017, 02:16 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 2 февраля 2017 года, 14:06

ВАЖНО. ОСАГО «в натуре»: чего больше всего опасаются автолюбители


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Натуральное возмещение по ОСАГО еще не встало в приоритете над денежной компенсацией – депутаты лишь готовятся принять соответствующие поправки к закону. Однако в отношении него у автомобилистов уже возникло немало опасений, развеять которые взялись специалисты информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

Опасение 1. Ремонтные сервисы просто не справятся с наплывом клиентов

На самом деле. Сейчас многие сервисы, особенно от официальных дилеров, простаивают. Сказывается общая экономическая ситуация в стране. Приток новых клиентов позволит как наполнить существующие ремонтные станции, так и придаст стимул созданию новых, что автоматически будет означать новые рабочие места (для регионов с высоким уровнем безработицы это вдвойне актуально), развитие сопутствующих сервисов и так далее. Спрос рождает предложение.

Опасение 2. Сроки ремонта авто будут затягиваться

На самом деле. Любой автосервис заинтересован в быстром ремонте, чтобы как можно скорее получить оплату от заказчика. В данном случае – от страховой компании.

Опасение 3. СТОА будут производить некачественный ремонт

На самом деле. Согласно поправкам к закону об ОСАГО, ответственность за качество ремонта будут нести страховые компании совместно со СТОА. В случае обнаружения недостатков человек будет вправе потребовать их устранения в короткие сроки. При этом в интересах самой страховой компании – сделать все, чтобы клиент остался доволен. Ведь раньше, если происходило ДТП, автовладельцы должны были обращаться в страховую компанию виновника. Теперь же надо обращаться в свою страховую. И если человеку не обеспечили качественный ремонт, то на следующий год он туда не будет обращаться.

Опасение 4. При ремонте нужно доплачивать за износ

На самом деле. Страховщики обещают не учитывать износ при проведении ремонта. По оценкам экспертов-актуариев, это на 25% повысит их издержки. Что, грубо говоря, повысит качество услуг по ОСАГО на четверть.

Опасение 5. «Живых» денег по ОСАГО не будет

На самом деле. Частично денежные компенсации все же останутся. Например, если автомобиль не подлежит восстановлению. Или если стоимость ремонта вообще превышает лимит выплаты, например, по европротоколу это 50 тыс.

Опасение 6. На страховке больше нельзя будет заработать

На самом деле. Это действительно так. Многие автовладельцы, получив выплату по ОСАГО, проводили некачественный ремонт на станциях «попроще», а разницу оставляли себе.

Теперь такое будет невозможно. Конечно, целью страхования является возможность восстановить авто, то есть способ ремонта тут неважен. А вот тех, кто с помощью различных ухищрений отсуживает в разы большие компенсации стало так много, что ОСАГО потерпел убытки. Отсюда – дефицит полисов в целом ряде регионов. При переходе же на «натуру» мошенники и просто желающие «подзаработать» не смогут обескровливать систему ОСАГО, как это было, например, в 2014 году. Тогда они вывели из нее порядка 40 млрд рублей. И соответственно, автовладельцы смогут рассчитывать на лучший сервис.

ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы получить электронный полис ОСАГО

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: полис, осаго, автострахование, автомобилисты
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 538
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

вчера, 19:52
Две женщины отравились газом в поселке Каштак
вчера, 17:49
ВНИМАНИЕ. Режим НМУ 2 степени опасности продлили еще на сутки
вчера, 17:36
Тотальный диктант-2017 пройдет в Челябинской области 8 апреля
вчера, 17:04
Российских керлингистов допустили к участию в Паралимпиаде 2018 года
вчера, 16:53
На стажировку в возрождаемый ансамбль Александрова отправились 4 южноуральских артиста
вчера, 16:46
Ашинской поликлиникой в деревянном бараке займется спецкомиссия
вчера, 16:33
Более 14 тыс. южноуральцев ждут на «Лыжне России» в 2017 году
вчера, 16:15
Заказчика убийства главы Красноармейского района оставили в СИЗО
вчера, 15:58
Дмитрий Медведев поздравил Магнитку с юбилеем
вчера, 15:24
Денис Мацуев привезет на Южный Урал элиту музыкальной России – программа
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость