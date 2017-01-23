ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы получить электронный полис ОСАГО

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 1 января 2017 года каждый водитель, достигший возраста 18 лет, может купить ОСАГО на сайте страховой компании и получить электронный полис. Вместо потраченных в очереди часов и нервов автомобилисту для этой процедуры нужно всего полчаса времени и компьютер с интернетом. Пошаговая инструкция о том, как заключить электронный договор ОСАГО – в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ».

ШАГ 1. Собираем документы и пишем заявление.

Для оформления страхового полиса нужны следующие документы:

- паспорт страхователя и владельца автомобиля;

- свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС);

- паспорт транспортного средства (ПТС);

- водительские удостоверения всех допущенных к управлению водителей;

- действующая диагностическая карта на автомобиль, если он в соответствии с законодательством РФ проходил техосмотр.

На всех документах должны быть четко видны даты, реквизиты, надписи, печати; не допускается наличие бликов или обрезанных частей документов, делающих копии нечитаемыми.

Регистрируемся на сайте страховщика, после чего заходим в свой личный кабинет. Заполняем заявление о заключении договора, после чего автоматизированная информационная система РСА проверяет указанные данные.

Если проверка показала, что данные в заявлении не соответствуют базовой информации в РСА, страховщик отправляет на электронную почту автомобилиста соответствующее уведомление.

ШАГ 2. Оплачиваем страховую премию

После проверки электронных копий документов страховщик отображает на сайте расчет страховой премии. Ее можно оплатить прямо на сайте с помощью банковской карты.

ШАГ 3. Получаем ОСАГО

После оплаты страховой премии электронный полис направляется на адрес электронной почты страхователя и размещается в его личном кабинете. Документ необходимо распечатать и всегда иметь с собой в авто.

Электронный полис ОСАГО – это оригинал. Заверять печатью или подписывать в офисе его не нужно.