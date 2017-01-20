ВАЖНО. ОМОН и «лесные дружинники» объединились: на Южном Урале объявляют войну браконьерам

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Год экологии в Челябинской области открыла Общественная палата, которая организовала большой круглый стол на тему «Проблемы массового браконьерства на территории региона». Обсудить наболевшие вопросы в областной центр съехались заядлые охотники и руководители охотничьих хозяйств, представители Минэкологии, профильных ведомств и правоохранительных органов. Говорили о «бесправии» егерей, кадровой нехватке и циничном поведении браконьеров. Участники пришли к однозначному выводу: проблемы надо решать комплексно, а добросовестные охотники, инспекторы и силовики должны взаимодействовать между собой. Итогом их работы должно стать создание специальных охотничьих дружин. Детали – в материале Агентства новостей «Доступ».

Председатель Палаты Олег Дубровин отметил, что поводом для встречи стали многочисленные обращения руководителей охотничьих хозяйств. Они жалуются на участившиеся случаи незаконного отстрела животных.

«Есть системная проблема – браконьерство. Речь идет не только о животных. Сюда можно отнести и вырубку лесов, и вылов рыбы. В Общественную палату региона обратились представители некоторых охотничьих хозяйств, которые постоянно вкладывают деньги в поддержание популяции своих подопечных и постоянно их теряют, потому что, получается, "кормят" браконьеров. И это неудивительно, ведь на 450 гектаров сегодня приходится всего один егерь. Поэтому мы думаем позаимствовать хороший опыт нескольких регионов России и создать в Челябинской области охотничьи дружины, которые наравне с полицейскими будут проводить рейды и выявлять нарушителей», – отметил Олег Дубровин.

Идею одобрили. Александр Одольский – охотник с 25-летним стажем – сам готов записаться в движение общественных помощников-инспекторов: «За последние 14 лет ситуация с браконьерством значительно ухудшилась: мясо косуль и лосей можно спокойно купить через доступные всем рекламные сервисы. Это говорит о том, что незаконная охота процветает. Они разбогатели, купили себе хорошей техники и оружия: ездят на снегоходах, с приборами ночного видения и с оптическими прицелами. А у егерей нет полномочий даже на то, чтобы потребовать документы. Нарушители это знают и этим пользуются».

Начальник управления охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания министерства экологии Челябинской области Андрей Питовин вспомнил свежий случай: в Чебаркульском районе возле трассы «черные» охотники отстрелили двух лосей. И это при том, что сезон охоты на них закончился еще 31 декабря 2016 года.

Незаконная добыча самки лося обходится государству в 400 тыс., самца – 200 тыс. рублей.

«В Челябинской области постепенно увеличивается численность копытных животных, соответственно, они становятся объектами браконьерской охоты. Например, численность лося увеличилась на 700 голов по сравнению с 2010 годом. И сейчас в регионе обитает около 6 тыс. лосей. По косулям то же самое. Их больше, чем зайцев, около 68 тыс. Для браконьеров это лакомый кусочек», – говорит чиновник. И добавляет, что основная цель браконьеров – мясо. Некоторые, по его словам, настолько кощунственно себя ведут, что отрезают нужные куски, а тушку выбрасывают прямо из окон автомобиля.

Составлять протоколы имеют право правоохранители, государственные инспекторы – их 22 на всю область, а также егеря тех охотхозяйств, с которыми заключены специальные соглашения (всего 31 хозяйство из 116). Для такой большой территории, как Южный Урал, этих кадров катастрофически не хватает, говорят специалисты. «Нам тяжело охватить 100% процентов территории и постоянно контролировать процесс охоты – у нас всего 22 инспектора. Но тем не менее, около 700 правонарушений ежегодно нашими специалистами выявляется», – подчеркнул Питовин.

Общая площадь охотничьих угодий Челябинской области составляет 7,5 млн гектаров, в регионе зарегистрировано 116 охотничьих хозяйств. Ежегодно на их территории фиксируется порядка 7 тыс. правонарушений, в том числе 85 – уголовных.

Участники обсуждения уверены: общественные инспекторы могут решить эти проблемы. Тем более, в Челябинской области такая практика уже частично реализуется в охотхозяйствах регионального отделения ассоциации «Росохотрыболовсоюз», где следить за порядком сотрудникам усадьб помогают около 350 охотников. В Минэкологии уже разработали необходимые документы для создания службы производственных охотничьих инспекторов и составили 600 вопросов для экзаменации егерей. Первый срез запланирован на 15 марта.

В то же время, отмечают представители Общественной палаты Челябинской области, активные охотники могут объединяться и договариваться с полицией, чтобы, например, проводить совместные рейды на постах ГИБДД. При этом стараться более тщательно собирать доказательную базу. Ведь именно из-за ее отсутствия многие браконьеры сейчас продолжают свою «черную» работу. Бороться с нарушителями готовы и в недавно сформированном Управлении Росгвардии по Челябинской области. Участники круглого стола отметили, что рейды, в которых участвует ОМОН, всегда эффективны. Предложение проводить такие мероприятия не только в сезон охоты, но и после его завершения было единогласно поддержано.