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Агентство новостей Доступ 1 20 января 2017 года, 15:24

Браконьеры убили двух лосей под Чебаркулем


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полиция Чебаркуля возбудила уголовное дело по факту незаконной охоты на лосей – шкуры и головы двух животных были обнаружены в 80 метрах от автодороги Варламово – Пласт, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сообщение о находке поступило участковому уполномоченному Варламовского сельского поселения от егеря охотхозяйства», – сообщили в полиции.

На месте происшествия сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты следы и вещественные доказательства. Министерству экологии Челябинской области причинен крупный ущерб, размер которого будет установлен в ближайшее время.

Добавим, официально охота на лосей завершилась 31 декабря 2016 года.

«В отделе дознания МО МВД России "Чебаркульский" возбуждено дело по части 1 статьи 258 УК РФ. За незаконную охоту, повлекшую причинение крупного ущерба, браконьерам грозит штраф до 200 тыс. рублей, обязательные или исправительные работы, либо арест на срок до шести месяцев», – уточнили в полиции.

Сотрудники МВД принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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Теги: браконьерство, новости чебаркуля
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