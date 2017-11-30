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Агентство новостей Доступ 1 30 ноября 2017 года, 14:20

ОМК и фонд «ОМК-Участие» присоединились к международной инициативе #ЩедрыйВторник


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Коллективы Объединенной металлургической компании (АО «ОМК», Москва, в Челябинске представлено АО «Трубодеталь») и благотворительного фонда «ОМК-Участие» провели более 30 мероприятий в рамках международной инициативы #ЩедрыйВторник, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Благотворительные, образовательные, патриотические мероприятия и донорские акции состоялись 28 ноября, а также проходили в течение всей предыдущей недели в регионах, где работают предприятия компании: Челябинске, Выксе, Чусовом, Альметьевске, Благовещенске и Москве. К инициативе #ЩедрыйВторник помимо волонтеров – сотрудников предприятий, входящих в ОМК, компания привлекла социальных предпринимателей, некоммерческие организации, региональные управления образования и школы, студентов НИТУ «МИСиС», а также бизнес-партнеров ОМК.

Во время «Недели признаний» в рамках движения #ЩедрыйВторник благодаря инициативе ОМК и «ОМК-Участия» более 100 сотрудников московского офиса ОМК, заводов компании, фонда «ОМК-Участие», НИТУ «МИСиС» и АКБ «Металлинвестбанк» сделали и разместили в социальных сетях фотографии с рассказами о добрых делах.

В Новосинеглазово, где располагается завод «Трубодеталь», прошло несколько мероприятий, приуроченных к акции. В субботу накануне «Щедрого вторника» состоялась экологическая акция «Чистый четверг», где все желающие могли сдать макулатуру и пластиковые бутылки и принять участие в мастер-классе по изготовлению сумки. Организация «Открытое сердце» в этот же день провела мастер-класс по изготовлению ключницы.

Во вторник, 28 ноября, на заводе прошли основные мероприятия инициативы: благотворительная ярмарка «С миру по елке» в пользу пациентов детского онкоцентра, продажа мандаринового варенья и поделок от организации «Солнечный день», завершение приема работ на детский конкурс елочной игрушки. Также стартовал сбор карнавальных костюмов и праздничной одежды и обуви, мишуры и елочных игрушек для воспитанников социального приюта «Возрождение». К «Щедрому вторнику» приурочили завершение образовательного проекта по 3D-печати и 3D-моделированию «Технологии 3.0» «Российского союза молодежи» Челябинской области в новосинеглазовской школе № 144.

«Мы уже во второй раз присоединились к инициативе "Щедрый вторник". Очень радует, что в этом году мы снова получили хороший отклик наших сотрудников. Инициатива продемонстрировала, что в ОМК очень много людей, готовых прийти на помощь. Мы от души признательны тем, кто делал добрые дела, кто рассказал о них. Спасибо всем, кто объединил усилия, чтобы сделать жизнь тех, кто нуждается в помощи и поддержке, лучше», – комментирует председатель попечительского совета благотворительного фонда «ОМК-Участие» Ирина Седых.

Завод «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь») – одно из крупнейших в России и странах СНГ предприятий по производству соединительных деталей для трубопроводов из низколегированной стали диаметром 57-1420 мм.

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК») – один из крупнейших российских производителей металлопродукции для ведущих энергетических, транспортных и промышленных компаний. ОМК выпускает трубы различного назначения, железнодорожные колеса, листовой прокат, соединительные детали трубопроводов, трубопроводную арматуру, рессоры.

Теги: трубодеталь, благотворительность, подарки, мастер-класс, новосинеглазово, омк
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