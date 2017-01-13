Норвежцы отобрали у Челябинска право на финал Кубка мира по конькобежному спорту

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Норвегия отобрала у Челябинска право на проведение финала этапа Кубка мира по конькобежному спорту – весенние состязания пройдут в Ставангере, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, проведение финального этапа Кубка мира по конькобежному спорту планировалось в Челябинске с 10 по 12 марта 2017 года, однако Международный союз конькобежцев перенес состязания.

«ISU подтверждает, что финал Кубка мира по конькобежному спорту пройдет 11-12 марта 2017 года в Ставангере (Норвегия). Соревнования пройдут за два дня, а не три», – говорится в сообщении организации.

Отметим, что данное решение ISU было принято по рекомендациям Международного олимпийского комитета, которые были озвучены после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства.