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Агентство новостей Доступ 1 16 февраля 2017 года, 16:14

100 км/ч по Курчатова: ГИБДД не имеет претензий к отцу юного гонщика из Челябинска


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудники ГИБДД не будут привлекать к ответственности родителей подростка, опубликовавшего видео скоростной езды по Челябинску, – отец мальчика смог объяснить происходящее на роликах, набравших более 10 тыс. просмотров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Отец челябинского подростка, ставшего «звездой» соцсетей, публикуя видео с быстрой ездой на элитных иномарках, побеседовал с сотрудниками ГИБДД, которые решили выяснить, как ребенок оказался за рулем. Ответ мужчины их полностью устроил.

«Отец подростка, многократный чемпион СССР и России по мотокроссу, рассказал, что съемка производилась в 2014 году на автодроме закрытого комплекса спортивной школы в Металлургическом районе Челябинска, директором которой он является. Его сын на автомобиле Audi снят на видео во время тренировки, в рамках подготовки к международным соревнованиям по семейным шоссейным гонкам в Голландии, где допускается участие подростков с 14 лет. Возникновение ситуации с гонками по ночному городу отец полностью исключает», – рассказали в отделении пропаганды БДД УГИБДД по Челябинской области.

Как выяснилось, в 2014 году мальчику действительно было 12-13 лет. Со слов отца, сейчас школьнику 15, он является действующим спортсменом, имеет первый юношеский разряд по автомотоспорту. А жизнь его организована в соответствии со спортивным графиком и четким режимом дня.

Публикуя первое видео в соцсетях, мальчик написал, что побил собственный рекорд скоростной езды по Челябинску. Также там было указано, что действие происходит на улице Братьев Кашириных. Поскольку камера обращена на спидометр и руки школьника, саму дорогу не видно. На разгон от 50 до 110 км/ч и сброс скорости у юного водителя ушло около 30 секунд. Данное видео школьник удалил со своей странички. А отец мальчика пояснил, что кадры с автодрома сын обработал специально, чтобы собрать побольше «лайков» среди сверстников.

На другом видео отчетливо запечатлено, как Mercedes разгоняется до 100 км/ч на улице Курчатова (10-я секунда). Самого водителя на этот раз не видно, однако рука в кадре очень похожа на руку подростка.

Когда сотрудники ГИБДД проверили, были ли нарушения, зафиксированные камерами ГИБДД на имя отца мальчика, водитель оказался чист. В 2016 году у него было два небольших превышения скорости, в 2014 – одно. И все – в дневное время. Так что претензий к родителям школьника у стражей порядка нет. 

Оксана Лахина

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Теги: гонщик, дтп в челябинске, новости челябинска, ребенок за рулем, сын чемпиона
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