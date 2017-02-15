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Агентство новостей Доступ 1 15 февраля 2017 года, 11:30

СКАНДАЛ. Ребенок за рулем: 13-летний мальчик стал звездой соцсетей, гоняя на 110 км/ч по Челябинску


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Подросток, разъезжающий по Челябинску со скоростью более 100 км/ч на элитных иномарках отца, стал звездой соцсетей, собрав более 21 тыс. подписчиков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Юному челябинцу всего 13 лет, однако он не устает удивлять своих подписчиков в соцсети захватывающими видео. На одном он катается днем по проселочной дороге за рулем Lexus, на другом – разгоняется до 100 км/ч по улице Курчатова, управляя шикарным автомобилем Mercedes. Но больше всего просмотров набрал ролик, где мальчик ставит личный рекорд, пролетая на скорости 110 км/ч по улице Братьев Кашириных на Audi.

Одни комментаторы восхищаются навыками молодого водителя, другие – шокированы, что ребенка допустили до руля, и называют происходящее безобразием. Присутствуют ли в автомобилях во время поездок взрослые, остается за кадром.

Известно, что мальчик обучается в одной из престижных гимназий Челябинска и является сыном многократного чемпиона России и Европы в спорте, связанном со скоростью. Знает ли отец о видеоблоге своего сына, неизвестно.

Агентство новостей «Доступ» намеренно избегает ссылок на страничку мальчика, сохраняя данные о личности несовершеннолетнего.

Оксана Лахина

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Теги: гонщик, дтп в челябинске, новости челябинска, ребенок за рулем, сын чемпиона
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