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Агентство новостей Доступ 1 28 ноября 2017 года, 14:08

ВНИМАНИЕ. Найди друга! Более 100 кошек и собак ждут хозяев в ветприемнике «Горэкоцентра»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Более 2 тыс. беспризорных животных отловлено «Горэкоцентром» в Челябинске с марта по ноябрь 2017 года – из них почти две трети переданы зоозащитникам, которые ищут для них новых хозяев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу МУПа.

Напомним, отлов безнадзорных животных на территории южноуральской столицы «Горэкоцентр» осуществляет с 27 марта. «За прошедший период отловлено свыше 2 092 животных, 1 225 из них переданы зоозащитным организациям и частным лицам», – говорится в сообщении.

Отлов осуществляется только по заявкам жителей. В заявке нужно указать место обитания безнадзорных животных, примерное их количество, ФИО и контактный номер телефона. Контактные данные необходимы для регистрации заявки в журнале установленного образца, а также для обратной связи в случае, если необходимо уточнить место нахождения животных.

Заявки объединяются по территориальному признаку и формируются маршрутные листы для бригады по отлову безнадзорных животных. При составлении маршрутов особое внимание уделяется объектам социальной сферы: школам, детским садам, больницам. В первую очередь, отлавливаются агрессивные животные.

Отловленные животные доставляются в ветприемник временного содержания, где их осматривает квалифицированный ветеринарный врач. Если животное здорово, оно может быть передано желающим. В настоящее время в приемнике находятся больше ста собак и кошек.

Информацию об отловленных животных, ищущих хозяев, можно посмотреть на сайте предприятия ekocentr.ru. Для передачи животного частному лицу достаточно иметь при себе паспорт.

Узнать об отловленных животных и оставить заявку на отлов жители могут по телефонам 776-94-93, 236-03-00. График работы отдела по отлову безнадзорных животных – с 8.30 до 17.30.

Теги: горэкоцентр, нужна помощь, новости челябинска, бездомные животные
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