Найден источник фекалий, затопивших район Парковый-2 в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Найден источник фекалий, затопивших район Парковый-2 в Челябинске, – оказалось, что исторгающий отходы колодец принадлежит КСК «Рифей», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения».

Напомним, что 4 апреля активисты экологического фонда «Моя планета» сообщили о разливе фекальных вод из открытого канализационного колодца на территории микрорайона новостроек.

«Колодец из упомянутого в СМИ сюжета находится на территории Сосновского района, на канализационной сети, принадлежащей конноспортивному клубу "Рифей"», – сообщила пресс-секретарь МУП «ПОВВ» Елена Изаак.

Ответственность за правильность эксплуатации данного самотечного коллектора и расположенных на сети колодцев несет, соответственно, данная организация. Между конно-спортивным комплексом и МУП «ПОВВ» заключен договор на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению, однако договор на обслуживание сетей отсутствует.

«По факту неправильной эксплуатации колодца, в том числе по отсутствию крышки на колодце, МУП "ПОВВ" направило соответствующее предписание для устранения нарушений эксплуатации и последствий», – отметила Елена Изаак.

Кроме того, специалисты коммунальной компании и организации совместно обследовали сети и составили акт, согласно которому «Рифей» должен обезопасить колодцы на своей канализационной сети.

Фото Виталия Безрукова