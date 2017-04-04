Фекальные воды затопили дороги в Парковом-2

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Фекальные воды затопили улицу в Парковом-2 – для проверки жалоб местных жителей на невыносимый запах канализации в район новостроек на северо-западе Челябинска выехали представители экологического фонда «Моя планета», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам руководителя фонда Виталия Безрукова, источником вони стал открытый канализационный колодец. «Сегодня побывали в районе Парковый-2, жители которого массово жалуются на запах канализации. Источником является открытый канализационный колодец, куда ассенизаторы пристрастились сливать незаконно жидкие коммунальные отходы. В результате, часть дорог оказалась затоплена фекальными стоками», – сообщил Безруков.

Свои слова он подкрепил живописными фотографиями того, что сейчас происходит в Парковом-2.

Фото Виталия Безрукова из соцсети