Натяжные потолки в квартире

Если вы обратите внимание на поверхность потолка в вашем жилище, вы будете довольны? В случае, если вы остались недовольны увиденным, вы имеете возможно сделать потолок идеальным, то есть – натяжным.

Натяжные потолки – это гладкие или рельефные полотна, которые визуально покажутся вам достаточно плотными и твердыми, и, что немаловажно, практически не отнимут объема помещения.

Такое покрытие станет намного надежнее. Натяжной потолок легко очистить от загрязнений, будь то обычная пыль или жировые пятна от приготовления пищи на кухне. Такая поверхность сможет защитить от протекания водопровода у соседей сверху, влагоустойчива и практична.

Очень веским аргументом является и то, что установка таких потолков не принесет в дом много мусора и пыли. К тому же, вы имеете возможность сделать абсолютно любой дизайн без лишних затрат и пыльной работы.

Основными преимуществами потолков натяжных можно считать:

Ровную поверхность, которой в итоге становится потолок

Защиту от попадания влаги

Тепло, и звукоизоляцию

Неприхотливость в уходе

Надежность

Технология такого вида отделки потолка была разработана в Швейцарии. А уже во Франции натяжные потолки стали пользоваться спросом, и в дальнейшем приобрели популярность во всем мире.

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Также огромной популярностью пользуются натяжные потолки с фотопечатью . Такой вариант станет по истине захватывающим зрелищем, ведь здесь можно изобразить абсолютно любой рисунок на заказ, или же выбрать из множества предложенных готовых вариантов.

Обладая абсолютной экологической безопасностью, такие натяжные потолки могут применяться в детских спальнях. На них можно изображать все что угодно – любимых мультипликационных персонажей, голубое небо и солнышко с птичками. Что бы вы не пожелали – все можно воплотить в жизнь.

Совершив грамотный монтаж натяжных потолков, вы обеспечите в квартире идеальный вид и замечательный интерьер, стоит лишь определиться с оттенком, фактурой и дизайном.