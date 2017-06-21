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Агентство новостей Доступ 1 21 июня 2017 года, 14:03

18+ Насильник с ВИЧ, похитивший женщину из ребцентра в Челябинске, предстанет перед судом


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске завершено расследование дела в отношении 19-летнего парня, изнасиловавшего бездомную женщину из реабилитационого центра, – молодой человек раскаялся в своем поступке, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Челябинцу, изнасиловавшему 44-летнюю постоялицу реабилитационного центра, предъявили окончательное обвинение по трем статьям Уголовного кодекса РФ – 122 (заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией), 131 (изнасилование) и 132 (насильственные действия сексуального характера).

«Злоумышленник полностью признал вину и раскаялся. Расследование уголовного дела завершено. После утверждения прокурором обвинительного заключения оно поступит в суд для рассмотрения по существу», – рассказал старший следователь СО по Калининскому району СУ СКР по Челябинской области Алексей Неваленный.

Напомним, преступление было совершено в ночь на 5 апреля. Руководитель одного из реабилитационных центров Челябинска попросил 19-летнего родственника отвезти в другое учреждение 44-летнюю постоялицу, которая приехала из Свердловской области и осталась без крыши над головой из-за пристрастия к спиртному. Женщина быстро собрала вещи и была готова к переезду, но у парня оказались на нее другие планы. Вместо того, чтобы отвезти ее по нужному адресу, водитель остановился в районе ЧГРЭСа и, избив, затащил пленницу за забор, где порвал на ней джинсы, нижнее белье и изнасиловал. Потерпевшая забежала в ближайший подъезд и вызвала полицию. Насильника быстро отыскали. Оказалось, что 19-летний парень был болен ВИЧ и мог заразить женщину.

Ольга Плеханова

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Теги: вич, изнасилование, бомж, реабилитация, новости челябинска, криминальные новости челябинской области
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