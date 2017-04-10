18+ Челябинец с ВИЧ изнасиловал бездомную женщину, похитив ее из ребцентра

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Молодой человек обвиняется в изнасиловании 44-летней бездомной, устроившейся в реабилитационный центр, – женщина оказалась на улице без штанов и нижнего белья, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в ночь на 5 апреля. Руководитель одного из ребцентров Челябинска для алко- и наркозависимых лиц сообщил 44-летней постоялице, что ее переводят в другое помещение. Женщина, приехавшая из Свердловской области и оставшаяся без крыши над головой из-за пристрастия к спиртному, быстро собрала вещи. Доставить до нового места ее должен был 19-летний водитель. Однако дорога затянулась. Парень стал катать женщину по городу. Пассажирка засомневалась, что ее везут в другой ребцентр.

Сначала водитель отвлекал внимание, говоря, что заедет по своим делам, затем расстегнул ширинку и, обнажив перед женщиной половые органы, предложил ей удовлетворить его сексуальные потребности. Услышав в ответ: «Ты дурак?», парень ударил бездомную кулаком в лицо и продолжил ехать. Остановившись на пересечении улиц Кудрявцева и Сталелитейная, злоумышленник вытащил женщину из автомобиля и завел за забор, где, угрожая расправой, потребовал вступить с ним в половую связь. Услышав отказ, молодой человек снова стал избивать потерпевшую, затем порвал на ней джинсы и нижнее белье, совершил насильственный половой акт и, бросив на улице, уехал.

«Потерпевшая, обмотавшись рубашкой, забежала в ближайший подъезд и вызвала полицию. Молодой человек был задержан. Оказалось, что он родственник руководителя ребцентра. От показаний он отказался, сославшись на статью 51 Конституции РФ. За забором, где произошло изнасилование, была обнаружена порванная одежда женщины. Молодому человеку предъявлено обвинение. Мы выступили с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, однако суд посчитал возможным избрать ему домашний арест», – рассказал старший следователь СО по Калининскому району СУ СКР по Челябинской области Алексей Неваленный.

Известно, что ранее парень к уголовной ответственности не привлекался, но зарегистрирован в другом регионе. С места преступления изъяты следы биологического происхождения, по которым будет проведена судебно-генетическая экспертиза. Со слов обвиняемого, он страдает ВИЧ. Если в ходе изнасилования он заразил потерпевшую, то ему грозит более тяжкая статья. Расследование продолжается.

Ольга Плеханова

