Нашлась пенсионерка, пропавшая после изгнания из «Ашана» в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Пенсионерка, страдающая болезнью Альцгеймера, нашлась после трех дней поисков в Челябинске – в настоящее время 63-летняя женщина находится в больнице, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Пропавшая челябинка Ольга Казакова нашлась сегодня, 14 февраля, на третий день поисков. Родственники обзванивали все больницы Челябинска, а потом начали обходить их. Женщину нашли в одной из горбольниц, куда ее привезли сегодня после пребывания в другом медучреждении. По предварительным данным, с пенсионеркой все в порядке.

Напомним, женщина пропала 11 февраля. Вечером она пошла с мужем в магазин «Ашан». Мужчина отвлекся на покупки, потеряв супругу в большом супермаркете. Пока он ее искал, охранники обратили внимание на больную женщину и выпроводили ее на улицу. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как пенсионерка идет в сторону Мелькомбината. Три дня о ней ничего не было известно.