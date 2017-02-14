НУЖНА ПОМОЩЬ. Пенсионерка с болезнью Альцгеймера пропала после изгнания из «Ашана» в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске третий день ищут 63-летнюю женщину, страдающую болезнью Альцгеймера, – пенсионерка сначала потерялась в «Ашане», потом ее выпроводили на улицу охранники, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Родственники, волонтеры и полиция третий день ищут в Челябинске 63-летнюю пенсионерку. В субботу, 11 февраля, вечером она пошла с мужем в магазин «Ашан». Мужчина отвлекся на покупки, потеряв супругу в большом супермаркете. Пока он ее искал, охранники обратили внимание на больную женщину и выпроводили ее на улицу. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как пенсионерка идет в сторону Мелькомбината. С тех пор она пропала.

Пенсионерка с синдромом Альцгеймера не ориентируется в пространстве и привыкла покорно ходить за мужем. Из-за морозов на ногах у нее были валенки. Всех, кто видел Ольгу Казакову или знает о ее местонахождении, просят обращаться в полицию или к волонтерам «Легион-спас». Сегодня, 14 февраля, все неравнодушные могут присоединиться к прочесыванию территории вокруг «Ашана».

Известно, что большую часть жизни Ольга Казакова проработала учителем в школе. Женщину знают многие ее воспитанники.