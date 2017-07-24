Нарушители госграницы приговорены к реальным срокам в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Троицкий райсуд (Челябинская область) приговорил к реальным срокам двух нарушителей государственной границы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы регионального УФСБ, мужчины, один из которых гражданин бывшей республики СССР, другой – без гражданства, не имели разрешительных документов пересекать госграницу Российской Федерации.

«Попытка пересечь ее в Троицком районе в обход пункта пропуска по железнодорожным путям не удалась – оба были задержаны пограничным нарядом», – говорится в сообщении.

Суд признал их виновными по части 3 статьи 30, части 3 статьи 322 УК России (незаконное пересечение государственной границы) и приговорил одного к семи месяцам лишения свободы в колонии общего режима, другого, ранее судимого за аналогичное преступление, – к 11 месяцам в колонии строгого режима.

В сообщении контрразведчиков отмечается, что мужчины были задержаны сотрудниками ПУ ФСБ России по Челябинской области весной 2017 года.