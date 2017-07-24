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Агентство новостей Доступ 1 24 июля 2017 года, 10:01

Нарушители госграницы приговорены к реальным срокам в Челябинской области


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Троицкий райсуд (Челябинская область) приговорил к реальным срокам двух нарушителей государственной границы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы регионального УФСБ, мужчины, один из которых гражданин бывшей республики СССР, другой – без гражданства, не имели разрешительных документов пересекать госграницу Российской Федерации.

«Попытка пересечь ее в Троицком районе в обход пункта пропуска по железнодорожным путям не удалась – оба были задержаны пограничным нарядом», – говорится в сообщении.

Суд признал их виновными по части 3 статьи 30, части 3 статьи 322 УК России (незаконное пересечение государственной границы) и приговорил одного к семи месяцам лишения свободы в колонии общего режима, другого, ранее судимого за аналогичное преступление, – к 11 месяцам в колонии строгого режима.

В сообщении контрразведчиков отмечается, что мужчины были задержаны сотрудниками ПУ ФСБ России по Челябинской области весной 2017 года.

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Теги: фсб, государственная граница с казахстаном, новости троицка
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