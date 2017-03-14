На всероссийском «РобоФесте» Челябинскую область представят 33 команды

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Завтра, 15 марта, в Москве стартует IX Всероссийский робототехнический фестиваль «РобоФест-2017» – Челябинскую область на соревнованиях представят 33 команды, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

«РобоФест» – крупнейший в Европе и один из крупнейших в мире фестивалей, ежегодно собирающий лучших участников научно-технического творчества в возрасте от 6 до 30 лет, которые представляют свои уникальные разработки.

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«Соревнования "РобоФест" – это площадка, где развивается научно-техническое творчество и повышается престиж инженерных профессий среди детей и молодежи. Ребята обмениваются опытом и могут заявить о себе. Например, наша команда из Сатки на фестивале познакомит гостей с продукцией своего хлебокомбината, изготовленной с помощью роботизированной линии производства», – отмечает заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.

Организаторы обещают танцы роботов, управление машинами с помощью силы мысли, соревнования беспилотных автомобилей и роботов-чертежников.

Сборную Челябинской области представляют шесть членов судейской коллегии, а также 83 ребенка и 32 тренера – всего 33 команды из 10 муниципалитетов (Верхнего Уфалея, Копейска, Магнитогорска, Миасса, Озерска, Снежинска, Челябинска, Еткульского, Саткинского и Чебаркульского районов). Координатор сборной – региональный Дом юношеского технического творчества.

Выступления команд Челябинской области будут транслироваться в режиме онлайн.