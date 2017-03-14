Вт, 14.03.2017, 18:02 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 14 марта 2017 года, 16:20

На всероссийском «РобоФесте» Челябинскую область представят 33 команды


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Завтра, 15 марта, в Москве стартует IX Всероссийский робототехнический фестиваль «РобоФест-2017» – Челябинскую область на соревнованиях представят 33 команды, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

«РобоФест» – крупнейший в Европе и один из крупнейших в мире фестивалей, ежегодно собирающий лучших участников научно-технического творчества в возрасте от 6 до 30 лет, которые представляют свои уникальные разработки.

Спасают акул, пекут печенье и учат летать: в Челябинске прошел фестиваль робототехники

«Соревнования "РобоФест" – это площадка, где развивается научно-техническое творчество и повышается престиж инженерных профессий среди детей и молодежи. Ребята обмениваются опытом и могут заявить о себе. Например, наша команда из Сатки на фестивале познакомит гостей с продукцией своего хлебокомбината, изготовленной с помощью роботизированной линии производства», – отмечает заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.

Организаторы обещают танцы роботов, управление машинами с помощью силы мысли, соревнования беспилотных автомобилей и роботов-чертежников.

Сборную Челябинской области представляют шесть членов судейской коллегии, а также 83 ребенка и 32 тренера  – всего 33 команды из 10 муниципалитетов (Верхнего Уфалея, Копейска, Магнитогорска, Миасса, Озерска, Снежинска, Челябинска, Еткульского, Саткинского и Чебаркульского районов). Координатор сборной – региональный Дом юношеского технического творчества.

Выступления команд Челябинской области будут транслироваться в режиме онлайн.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: соревнования, робофест, робототехника, новости челябинска, одаренные дети
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 581
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 17:00
Золото Колчака может быть спрятано под Златоустом
сегодня, 16:52
Челябинцы рады помогать людям с инвалидностью
сегодня, 16:41
СК начал проверку после смерти 26-летнего челябинца, которого врачи приняли за наркомана
сегодня, 15:47
Экс-депутат, воткнувший нож в полицейского, просит о суде присяжных
сегодня, 15:33
НУЖНА ПОМОЩЬ. Полиция ищет хозяев винтовок, найденных в коллекции вора-рецидивиста
сегодня, 15:13
Регоператор Челябинской области проверяет сломавшиеся лифты в Магнитогорске
сегодня, 14:58
18+ Облсуд изменил приговор юному карталинцу, заколовшему друга
сегодня, 14:29
ЮУрГУ впервые вошел в ТОП-600 университетов мира
сегодня, 14:25
СКАНДАЛ. «Он у вас обдолбанный»: родственники обвиняют врачей в смерти 26-летнего челябинца от инсульта
сегодня, 14:07
В Снежинске пройдет конференция «XIII Забабахинские научные чтения»
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Контролируете ли Вы общение детей в соцсетях?

Подписка на новости
Прислать новость