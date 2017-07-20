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Агентство новостей Доступ 1 20 июля 2017 года, 17:01

На ремонт рухнувшего моста в Катав-Ивановске требуется 1,3 млн рублей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На ремонт моста, рухнувшего в Катав-Ивановске (Челябинская область) в конце июня, нужно 1,3 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, обрушилась одна из бетонных плит на тротуаре моста дамбы, несколько находившихся на ней в этот момент подростков также упали в воду, получив травмы различной степени тяжести.

Как сообщает местная газета «Авангард» со ссылкой замглавы Катав-Ивановского района Антона Буренкова, ЧП выявило серьезную проблему – сильный износ тротуарной части моста.

«Сам мост, по оценкам специалистов, в полном порядке и простоит еще много-много лет. А вот тротуар, который нависает по бокам над водой, пришел в негодность, его нужно ремонтировать», – пояснил Буренков, добавив, что уже составлены план и смета работ: демонтаж старых тротуарных плит, сужение моста и установка новых ограждений обойдут примерно в 1,3 млн рублей.

С просьбой о помощи администрация Катав-Ивановского района обратилась к областным властям.

Сейчас на мосту установлены временные ограждения и знаки, предупреждающие пешеходов об опасности.

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