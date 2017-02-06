ВНИМАНИЕ. Из-за метели закрыто движение транспорта в сторону Оренбурга

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В связи с сильными снегопадами и плохой видимостью ограничено движение на трассе Р-336 Оренбург – Орск – Шильда – МЧС призывает жителей Челябинской области заранее планировать маршруты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сегодня, 6 февраля, в связи с ухудшением погодных условий и недостаточной видимостью введено ограничение движения транспортных средств на участке дороги Р-336 Оренбург – Орск с 170 по 260 км», – сообщили в региональном управлении МЧС.

На трассе развернуты три мобильных пункта обогрева: на 170 километре (село Краснощеково), а также на 260 и 207 км. Кроме того, определено 12 мест для временного размещения.

По информации Гидрометцентра РФ, 6 февраля на севере Приволжского федерального округа прогнозируется аномально холодная погода со среднесуточной температурой на семь и более градусов ниже климатической нормы, на юге – сильный снег, налипание мокрого снега, метель, ветер 15-20 м/с (в Оренбургской области до 24 м/с), снежные заносы.