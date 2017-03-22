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Агентство новостей Доступ 1 22 марта 2017 года, 11:29

На Южном Урале стартует досрочный этап сдачи ЕГЭ


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В четверг, 23 марта, стартует досрочный этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ), в котором примут участие 374 южноуральца, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Управления молодежной политики Челябинской области.

Для проведения досрочного ЕГЭ в Челябинской области работают два пункта: в областном центре и Магнитогорске.

Напомним, в этом году досрочный этап начнется 23 марта и завершится 14 апреля. В первый день участникам предстоит пройти ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ.

Принять участие в ЕГЭ в досрочный период могут выпускники текущего года без академической задолженности, успешно написавшие итоговое сочинение (изложение), а также выпускники прошлых лет и обучающиеся образовательных организаций среднего профессионального образования.

Основной этап ЕГЭ-2017 пройдет с 29 мая 2017 года по 1 июля.

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Теги: новости магнитогорска, новости челябинска, досрочная сдача егэ, егэ 2017
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