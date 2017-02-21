На Южном Урале предлагают полностью запретить продажу алкоголя в дни национальных праздников

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области предлагают полностью запретить продажу алкоголя в дни национальных праздников – такую инициативу «двигает» региональный полицейский Главк, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Учитывая практику применения антиалкогольного законодательства, нами подготовлены и направлены в правительство Челябинской области предложения по внесению изменения в региональный закон, о расширении полного запрета на продажу алкогольной продукции всех видов в дни национальных праздников – День Победы, Международный день защиты детей, День молодежи и День знаний», – заявил, выступая на февралькой сессии Заксобрания начальник Главного управления МВД по Челябинской области Андрей Сергеев.

В Челябинской области могут запретить продажу алкоголя в определенные дни

Также предлагается установить временный запрет на продажу алкоголя на территориях, прилегающих к проведению крупных общественно-политических, культурных и массовых спортивных мероприятий.

Прецеденты подобных запретов в России уже есть. Так, в Псковской и Саратовской областях запрещена продажа спиртных напитков населению в День защиты детей (1 июня); День знаний (1 сентября); период Последних звонков (25 мая); период выпускных вечеров в школах; День молодежи (27 июня); День трезвости (11 сентября). В Ульяновской области, кроме вышеуказанных дней, запрещено продавать напитки с содержанием спирта от 15% также в выходные; День России (12 июня), а также в День семейного общения (региональный праздник отмечается 12 сентября). В Астраханской области запрет действует 25 мая, 1 июня, 1 сентября, а также 15 декабря – региональный День трезвости.