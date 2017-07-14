На «Уральской кузнице» 63 лучших работника удостоены наград в честь Дня металлурга

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На «Уральской кузнице» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу Мечел) в честь Дня металлурга удостоены наград 63 лучших работника, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Высокого звания «Почетный металлург» удостоен травильщик кузнечно-прессового цеха Альверт Асылбаев. Почетные грамоты министерства промышленности и торговли вручили слесарю-ремонтнику этого же цеха Рашиту Беляеву и начальнику ремонтно-механического цеха Александру Салмину, благодарственное письмо министерства получил токарь-карусельщик механообрабатывающего цеха Анатолий Руковишников.

Передовики градообразующего предприятия также получили поздравления и награды от губернатора Челябинской области, главы Собрания депутатов Чебаркульского городского округа.

По традиции ко Дню металлурга обновлена заводская Доска почета. В этом году ее украсили 34 новых портрета передовиков производства.

«Наш завод был построен в 1942 году. Каждого из тех первых металлургов можно назвать героем. И сегодня, спустя десятилетия, верность делу, добросовестность и высочайший профессионализм ценятся не меньше», – поздравил коллег управляющий директор «Уральской кузницы» Виктор Маценко.

Добавим, в пятницу, 14 июля, на городском стадионе для всех жителей Чебаркуля предприятие организует праздничный концерт с традиционным фейерверком.