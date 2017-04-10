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Агентство новостей Доступ 1 10 апреля 2017 года, 16:50

На Урале вынесен приговор доморощенным оружейникам


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Катав-Ивановске (Челябинская область) вынесен приговор двум производителям и сбытчикам огнестрельного оружия – мужчины были задержаны год назад, зимой 2016, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Главка ФСБ.

Контрразведчики изъяли у фигурантов из незаконного оборота 22 единицы огнестрельного оружия, 70 основных частей к нему, 3 275 патронов к огнестрельному оружию, в том числе автоматическому, пять единиц холодного оружия. Здесь имелось как штатное боевое оружие, так и многочисленные переделки из сигнальных и травматических моделей.

«Оружие "умельцы" переделывали не только в домашних условиях. Имея доступ к производственной базе одного из местных предприятий, подельники использовали заводское оборудование для производства и переделок оружия», – говорится в сообщении.

Криминальный бизнес был поставлен на поток, о чем свидетельствует задержание при проведении оперативных мероприятий у хранителя огнестрельного арсенала покупателя, а также поставщика боеприпасов, бывшего сотрудника ОМВД России по Катав-Ивановскому району, неоднократно похищавшего патроны с оружейного склада. И тот, и другой уже осуждены в январе 2017 года.

Суд назначил наказание изготовителям оружия в виде лишения свободы одному из соучастников сроком 5 лет лишения свободы, второму – 3 года 2 месяца лишения свободы. Отбывать наказание оба будут в колонии общего режима.

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Теги: оружие, новости катав-ивановска, арсенал, уфсб по челябинской области, катав-ивановск, криминальные новости челябинской области
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