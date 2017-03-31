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Агентство новостей Доступ 1 31 марта 2017 года, 12:05

На Таганае сделают 80 домиков для синиц


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудники нацпарка «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) организуют 80 синичников – здесь птицы смогут организовать себе жилье и питание, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу парка.

На территории Центральной усадьбы и Черной скалы уже вывешено 30 синичников, еще 50 добавится в течение года. Как планируют специалисты научного отдела, «жилые кварталы» будут заселены уже этой весной. Дом для синиц напоминает скворечник, только диаметр летка у него не 5 см, а 3,8, чтобы исключить захват другими птицами.

Синичники изготовлены из сухого дерева, покрытого безвредным лаком без запаха, и размещены на деревьях на высоте 4-6 метров, чтобы защитить от кошек и других хищников. К стволам «дома» привязали веревками и со временем их будут ослаблять, чтобы не повредить ствол.

«Для синичника нужно дерево, на котором мало веток, это позволит обеспечить хороший подлет. Леток необходимо ориентировать на восток, как показывает практика, такие синичники лучше заселяются. Птицы хорошо их воспринимают, и даже когда мы развешивали "дома", уже интересовались ими», – рассказал сотрудник научного отдела национального парка «Таганай», орнитолог Евгений Попов.

Все синичники пронумерованы, позже специалисты проверят, как идет заселение. Отметим, что «дома» также могут заинтересовать мухоловок и горихвосток, которые прилетают весной. Осенью домики будут очищены, отремонтированы и продезинфицированы.

«Каждый следующий обитатель синичника строит свое гнездо поверх чужого, потому, если синичник не чистить, он со временем забьется и потеряет привлекательность. Кроме того, часто такие "дома" становятся объектами нападения дятлов. Заменить пострадавшие части мы сможем быстро – они на саморезах. Разборные стены пригодятся, если надо будет выдворить ос», – отметил Евгений Попов.

Синичники установлены поблизости от стационарных кормушек, чтобы гости национального парка могли видеть как можно больше птиц.

Фото пресс-службы НП «Таганай»

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Теги: нацпарк таганай, птицы, новости златоуста
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