На ММК зажгли огонь III Зимних Всемирных военных игр

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Магнитогорском меткомбинате (ОАО «ММК», Челябинская область) состоялась церемония зажжения огня III зимних Всемирных военных игр – поджечь лучину и лампаду от раскаленного чугуна доменной печи № 9 доверили почетным горновым Василию Окуневу и Геннадию Черных, общий стаж работы которых в доменном цехе составляет 60 лет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В торжественной церемонии приняли участие заслуженные жители Магнитогорска, в том числе ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке, Кавалер ордена Красной Звезды Степан Колесниченко и российская спортсменка Юлия Олейникова, мастер спорта Международного класса по ледолазанию, двукратная обладательница Кубка Мира, многократный призер чемпионатов мира и Европы. Из рук ветерана и спортсменки лампада с огнем была передана хранителям огня – магнитогорским юнармейцам. Далее лампада будет доставлена в Екатеринбург, где 18 февраля состоится эстафета Огня.

Напомним, с 22 по 28 февраля 2017 года в Сочи пройдут III зимние Всемирные военные игры – аналог Олимпийских игр, но проводимые исключительно среди действующих военнослужащих. Организаторами Игр выступают Международный совет военного спорта (CISM), министерство обороны РФ и ФАУ МО РФ «Центральный спортивный клуб Армии». Сегодня CISM считается наиболее влиятельной спортивной организацией в мире после Международного олимпийского комитета. Под лозунгом «Дружба через спорт» Международный совет военного спорта объединяет военнослужащих 135 стран мира.

На МО РФ возложено организационно-техническое обеспечение деятельности оргкомитета, председателем которого является министр обороны Сергей Шойгу. В Играх примут участие около 1 тыс. спортсменов из более чем 25 стран мира. Будет разыграно 44 комплекта медалей в следующих дисциплинах: биатлон (включая патрульную гонку), горнолыжный спорт, лыжные гонки, скалолазание в помещении, ски-альпинизм, спортивное ориентирование на лыжах и шорт-трек.

Основным элементом фирменного стиля Игр является пятиконечная звезда. Логотипом и талисманом III Зимних Всемирных военных игр 2017 года выбран леопард, животное, олицетворяющее смелость, стойкость и отвагу.

Официальное открытие и зажжение чаши огня III зимних Всемирных военных игр состоится 24 февраля 2017 в Сочи. До этого в пяти наиболее ярких и значимых точках на географической карте России (в Калининграде, Мурманске, Магнитогорске, на горе Эльбрус и острове Сахалин) состоятся торжественные церемонии зажжения огня и спортивные эстафеты. Объединение всех пяти огней Игр пройдет в торжественной обстановке в Государственном Кремлевском дворце во время праздничного концерта, посвященного Дню защитника Отечества.