На ММК выберут «Женщину года»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Магнитогорском металлургическом комбинате (ОАО «ММК», Челябинская область) стартует конкурс «Женщина года» – конкурс призван повысить общественный статус прекрасной половины человечества, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Организаторами конкурса выступают первичная профсоюзная организация Группы ОАО «ММК» ГМПР и Дворец культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе. Принять участие могут работницы, члены профсоюза ППО Группы ОАО «ММК» в возрасте от 30 лет, поработавшие в своей организации не менее пяти лет и имеющие хотя бы одного ребенка.

Целями мероприятия являются повышение общественного статуса женщины, развитие ее социального, творческого и профессионального потенциала; утверждение в обществе образа женщины сегодняшнего дня – активной, целеустремленной, профессионально состоявшейся; привлечение к культурно-массовым мероприятиям женщин и членов их семьей.

Программа конкурса предполагает несколько этапов: отборочный тур – презентация (25 апреля), творческий (9 июня), спортивный (26 августа) и кулинарный (8 сентября). Во время подготовки и проведения мероприятий конкурса c конкурсантками будут работать специалисты по направлениям, будут вестись репортажные фото- и видеосъемки, пройдет фотосессия участниц. Выступления женщин-участниц конкурса будут оцениваться по бальной системе. Победительницей станет конкурсантка, набравшая наибольшее количество баллов по всем выступлениям.

Финальное представление состоится 27 октября 2017 года. Для победительниц конкурса учреждены специальные денежные премии.