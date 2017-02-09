На Кубок мира по фристайлу в Миассе набрали 100 волонтеров

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Организаторы этапа Кубка мира FIS по фристайлу, который пройдет в «Солнечной долине» (Миасс, Челябинская область) 24 и 25 февраля, отобрали 100 волонтеров – они будут встречать спортсменов в аэропорту, организовывать тренировочный процесс и работать со зрителями, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минспорта.

«Мы получили около 500 заявок. Набор длился всего неделю, желающих было больше, но не все успели заполнить анкету. Отобрали 100 человек», – рассказала руководитель волонтерского корпуса чемпионата Ирина Чиркова.

Среди критериев отбора – возраст от 18 лет, полная занятость на чемпионате с 21 по 26 февраля, знание иностранных языков, высокая степень ответственности при организации турнира и готовность проживать в период проведения чемпионата в Миассе.

«23 человека – это волонтеры, рекомендованные миасским комитетом по делам молодежи, 15 – лингвистическая группа и группа race office с отличным знанием необходимых языков и опытом проведения различных соревнований. Еще около 15 человек – это волонтеры узких направлений деятельности, например, аккредитации, пресс-центра, допинг-контроля и медицинской бригады, несколько человек – спортсмены, представляющие данный вид», – добавила Чиркова.

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Добавим, специально для зрителей этапа Кубка мира готовится яркая развлекательная программа с приглашенными артистами, лучшие коллективы будут выступать перед гостями турнира. Телевизионную трансляцию соревнований будет вести федеральный канал «Матч ТВ».