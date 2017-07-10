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Агентство новостей Доступ 1 10 июля 2017 года, 09:22

ВНИМАНИЕ. На 2 трассах в Челябинской области ограничено движение из-за ралли «Шелковый путь»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В понедельник, 10 июля, на дорогах М-5 «Урал» и А-310 в Челябинской области будут введены ограничения – это связано с прохождением на территории Южного Урала этапа международного авторалли «Шелковый путь-2017», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Колонна участников авторалли будет перемещаться по автомобильной дороге федерального значения М-5 «Урал» от границы с республикой Башкортостан до поворота на город Миасс. В связи с этим организаторы просят водителей особенно внимательно отнестись к соблюдению скоростного режима и дистанции между автомобилями, не препятствовать прохождению колонны участников ралли, спланировать свои поездки (или отложить их) с учетом проводимого мероприятия.

Также сегодня полностью ограничено движение большегрузных автомобилей на А-310 Челябинск – Троицк – граница с республикой Казахстан. «Движение грузовых транспортных средств закрыто с полуночи до 20.00 10 июля на участке 131-144 км в направлении Республики Казахстан. Просьба к водителям большегрузов заранее продумать место стоянки на время ограничения в пунктах придорожного сервиса, так как остановка на обочине может привести к эвакуации транспортных средств», – говорится в сообщении организаторов.

Напомним, ранее пограничники советовали не пересекать сегодня российско-казахстанскую границу через МАПП Бугристое в Троицком районе – 10 июля приоритет в оформлении документов будет отдаваться участникам автопробега.

Напомним, Челябинская область второй раз принимает знаменитый ралли-рейд. Участники, торжественно стартовавшие на Красной площади 7 июля, сегодня преодолеют более 300 километров по территории региона. За две недели им предстоит проехать 9 608 километров между Москвой и Сианем (Китай) по территориям России, Казахстана и Китая (китайская часть маршрута ралли составит 4 696 км).

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Теги: новости троицка, трасса м5, новости челябинской области, шелковый путь, ралли, гонка
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